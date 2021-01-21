مسعف يسلم 392 ألف جنيه عثر عليها بجوار مصاب بطنطا

سلم المسعف بكير فودة والسائق محمد عبدالمجيد مبلغ 392 ألف جنيه عثرا عليه بحوزة مصاب دخل في غيبوبه إثر حادث بطنطا.وتلقت غرفة عمليات إسعاف الغربية بلاغًا بوجود مصاب على إثر حادث سيارة عند مدخل قرية سبرباى مركز طنطان وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف كود 646 بصحبة المسعف بكير بلتاجى فودة والسائق محمد عبدالمجيد أحمد إلى موقع الحادث، حيث وجدا المصاب "م ا ع" مقيم بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والذى صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السريع وكان المصاب فاقدا للوعى وبه العديد من الإصابات.وعند نقل المصاب إلى سيارة الإسعاف عثر بحوزته على شنطة بها مبلغ مالى يقدر بـ392000 جنيه مصرى ومتعلقات أخرىقام المسعف بكير فودة والسائق محمد عبدالمجيد بنقل المصاب إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وقاما بالاتصال على أسرة المصاب حيث حضر شقيقه إلى قسم ثانى طنطا وتسلم الأمانات الخاصة بالمصاب والمبلغ المالى.ومن جانبه، صرح إبراهيم الجمل، نقيب إسعاف الغربية قائلًا: "هذا ليس بجديد على رجال الإسعاف، فنحن نسلم أمانات المصابين بشكل يومى، وتقوم إدارة هيئة الإسعاف بتكريم وتشجيع المسعفين الأمناء وبعضهم يحصل على رحلة عمرة إلى الأراضى المقدسة".