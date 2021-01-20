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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لماذا غيرت أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل بعد تنصيب بايدن؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:06 م
أمريكا تعريف سفيرها
أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل
سارة الشلقاني
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حالة من الجدل سيطرت على الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل، بعد تغيير السفارة الأمريكية لدى إسرائيل لتوصيف منصب سفيرها، قبل أن تعيده مرة أخرى لما كان عليه من قبل.

وغيرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، توصيف سفيرها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ليصبح «سفير الولايات المتحدة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر».

وجاء ذلك التغيير بعد وقت قصير للغاية من أداء جو بايدن اليمين الدستوري كرئيس الولايات المتحدة الـ46، ليتولى مهامة رسميًا.

ويحمل تغيير توصيف السفير الأمريكي في إسرائيل عدد من الدلالات التي من شأنها إثارة القلق لدى السلطات في تل أبيب، والتي قد تعد بمثابة خطوة تمهيدية لاحتمال عودة العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، خاصة أنها قطعت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أغلق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن.

وكذلك، يعد دعم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد إلى مبدأ حل الدولتين لتحقيق السلام في القضية الفلسطينية، هو ما يقلق إسرائيل، التي ترفض هذا الحل، وتريد الفصل بين ما تسميه الدولة الفلسطينية الجديدة وقطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى رفض بايدن لمشروع الكتل الاستيطانية الموسعة في الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها لسيادة الاحتلال.

وسعت الأوساط الإعلامية في إسرائيل لمعرفة الأسباب الفعلية التي أدت لتغيير توصيف السفير ومدى دلالتها، وقال باراك رافيد، المحلل السياسي في موقع «واللا» الإسرائيلي، إنه تواصل مع السفارة الأمريكية، وأبلغته أن تغيير اسم حساب السفير على «تويتر» لا يعكس تغييرًا مستقبليًا في السياسة الحالية أو وجود سياسة جديدة، متابعًا: «أدرك جيدًا أن هذه ضجة بشأن لا شيء».
أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل
أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل
أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل
أمريكا تعريف سفيرها فى إسرائيل

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