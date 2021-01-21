سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021

سعر الدولار اليوم الخميس ٢١-١-٢٠٢١

الدولار اليوم فى بنك مصر

الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

ويمثل الدولار الأمريكى فى السوق المصرى أهمية للقارىء يوميًا، لذلك نستعرض لكم تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن أسعار الدولار فى البنوم المصرية اليوم، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية.ارتفع الدولار الأمريكى اليوم الخميس الموافق ٢١-١-٢٠٢١، فى البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، اليوم، قرشين اثنين فقط عن أمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.سجل الدولار الأمريكي فى بنك مصر (الحكومى)، اليوم الخميس الموافق ٢١-١-٢٠٢١، ارتفاعًا بقيمة قرشين فقط، عن سعره بالأمس، ليبلغ عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.يواصل الدولار الأمريكى، اليوم الخميس الموافق ٢١-١-٢٠٢١، ارتفاعًا أمام الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى cib، فيما سجل سعره اليوم فى الcib، زيادة عن باقى البنوك الحكومية بقيمة قرشين فقط، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، فيما وصل سعره عند البيع ١٥.٦٨ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار الأمريكى، اليوم الخميس، الموافق ٢١-١-٢٠٢١، فى البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٥٧٥ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٥.٧٥٧٥ جنيه مصرى.الجدير بالذكر، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قفز بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.