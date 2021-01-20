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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع توقعًا لتحفيز أمريكي وشح المعروض تحت بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:50 م
النفط
النفط
وكالات
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ارتفع النفط، الأربعاء، بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزًا اقتصاديًا ضخمًا لتخفيف تداعيات الجائحة بما سيرفع الطلب على الوقود، فضلًا عن إقرار سياسات ستفضي إلى شح المعروض من الخام.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن على الفور، بعد تنصيبه رئيسا اليوم، إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأمريكية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط كيستون إكس.إل ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وارتفع خام برنت 18 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعًا 26 سنتا.

كانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية حثت المشرعين أمس، على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، "ثمة آمال متجددة حيال التحفيز - المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وأن الطلب سيتحسن".

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