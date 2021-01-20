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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر: لا ندخر جهدًا فى تلبية رغبات أعضاء التدريس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:09 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة لا تدخر جهدًا في تلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن جهد النادي في المطالبة بحقوق الأساتذة يعكس العمل على مصلحة الجميع في رفعة الجامعة.

أضاف المحرصاوي، خلال زيارته لنادي هيئة تدريس جامعة الأزهر، أن الجامعة تقدّر أحكام القانون في تنفيذ الأمور الخاصة بحقوق الأساتذة المالية وتنفذها فور صدورها، لافتًا إلى أن أحكام القانون فردية ويصعب تطبيقها على الجميع، لهذا يتم تنفيذها لمن يصدر له حكم بالأحقية.

وأعرب الدكتور جمال عبدالحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عن تقديره لجهود رئيس الجامعة في تحقيق مطالب النادي واستجابته له، معربًا عن شكره للدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات لسرعة استجابتهما في توفير مستشفيات إضافية لاستقبال الأساتذة من مرضى فيروس كورونا.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتورة نجوى بدوي، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

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