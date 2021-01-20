بايدن يعيّن القائمين بأعمال الوزارات وعلى رأسها الدفاع والخارجية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، وديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية.كما كشف عن أنه تم تعيين ديفيد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي، وريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة.وأقسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ عمله رسميًا في البيت الأبيض.