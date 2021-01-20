ختام فعاليات ورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما (صور)

انتهت، الأربعاء، فعاليات ورشة أ.ب سينما عن كيفية صناعة الفيلم التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة.أقيمت الورشة على مدار 5 أيام شملت تدريب 9 متدربين وشرح نظري لأساسيات الفنون السينمائية من سيناريو وإخراج وصوت وتصوير وإنتاج ويومان تنفيذ عملي لفيلم نتاج الورشة.أشرفت علي الورشة فنيًآ المونتيرة منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وإداريآ أمل عبد المجيد، وشارك في الورشة كل من السيناريست محمود خليل ومدير التصوير مصطفي نبيل، وهندسة الصوت مها الجندي، مونتاج غادة سراج وهاني مهدي وإخراج مارمينا.وأقيمت الفعاليات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.