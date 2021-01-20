قرارات جديدة بشأن الحضور بالكنائس خلال فبراير

كشفت مصادر كنسية عن أن هناك قرارات جديدة سوف تتخذها إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع بداية الشهر المقبل، بشأن عودة الحضور بالقداسات بالإيبارشيات التي علقت الخدمة بها منذ شهر ديسمبر الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كإجراءات وقائية للمصلين.وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن إيبارشيات القاهرة والإسكندرية التابعة لقداسة البابا تواضروس لم تحسم أمرها بشأن عودة الحضور بالقداسات منذ تعليقها حتى نهاية الشهر الجاري، وفي حالة تعديل هذا القرار سيتم حضور القداسات بهذه الكنائس بأعداد محدودة لا تتخطى 25%، ولكن القرار النهائي بهذا الشأن سيحسم خلال عدة أيام، بعد الرجوع للوضع الصحي بشأن أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد وشكل الانتشار بالوقت الراهن.