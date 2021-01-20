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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

إيبارشية طما تبث الحلقة الأحدث من حملة «90 يوم عقيدة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:44 م
إيبارشية طما
إيبارشية طما
تريزة شنودة
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بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من حملة "90 يوم عقيدة"، وذلك تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.

وناقشت الحلقة الأحدث من الحملة موضوع "نؤمن أن آدم كان يمثل البشرية كلها حين أخطأ، فلذلك شمل الحكم جميع البشر المولودين منه "، وتهدف الحملة إلى تقديم معلومة عقيدية يوميًا تخص العقيدة المسيحية.

واحتفلت الكنائس، أمس بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.

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