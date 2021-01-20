رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رفع مخلفات القمامة أسفل كوبري مزلقان العشرين بعين شمس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:06 م
مخلفات القمامة مزلقان
مخلفات القمامة مزلقان العشرين بعين شمس
آية سالم
طباعة
قامت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة برفع جميع المخلفات والقمامة الموجودة أسفل كوبري العشرين بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن تراكمت تلال القمامة والمخلفات أسفل الكوبري، وهو ما استغاث منه الأهالي والسكان لسرعة إزالته.

وطالب سكان المنطقة المواطنين بعدم إلقاء المخالفات مرة أخرى والحفاظ على التطوير ونظافة المكان، بالإضافة لضرورة فرض عقوبات على المخالفين والمتجاوزين.

ويجرى الآن العمل في أساسات إنشاء كوبري العشرين بمنطقة عين شمس، والذي بدأ العمل فيه خلال الأشهر القليلة الماضية، وإزالة المخلفات المحيطة به من مزلقان العشرين، ويتم عمل الكوبري تقاطع شارع الفيروز، وذلك في إطار خطة إنشاء محور الفيروز الذي يربط منطقة مسطرد بشارع 6 أكتوبر جسر السويس.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر