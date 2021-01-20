رفع مخلفات القمامة أسفل كوبري مزلقان العشرين بعين شمس

قامت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة برفع جميع المخلفات والقمامة الموجودة أسفل كوبري العشرين بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن تراكمت تلال القمامة والمخلفات أسفل الكوبري، وهو ما استغاث منه الأهالي والسكان لسرعة إزالته.وطالب سكان المنطقة المواطنين بعدم إلقاء المخالفات مرة أخرى والحفاظ على التطوير ونظافة المكان، بالإضافة لضرورة فرض عقوبات على المخالفين والمتجاوزين.ويجرى الآن العمل في أساسات إنشاء كوبري العشرين بمنطقة عين شمس، والذي بدأ العمل فيه خلال الأشهر القليلة الماضية، وإزالة المخلفات المحيطة به من مزلقان العشرين، ويتم عمل الكوبري تقاطع شارع الفيروز، وذلك في إطار خطة إنشاء محور الفيروز الذي يربط منطقة مسطرد بشارع 6 أكتوبر جسر السويس.