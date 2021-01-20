غلق وتشميع عددًا من المقاهي بحي الساحل بسبب تقديم «الشيشة»

شنت قوات الأمن حملة موسعة بمنطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، لضبط المقاهي والمحال المخالفة لقرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتداعيات فيروس كورونا، وذلك بقيادة رئيس حي الساحل تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.وأغلقت قوات الأمن عدد من المقاهي بشوارع حي الساحل لتقديم الشيشة لروادها، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كوروناوتم مصادرة الشيش وإيداع المضبوطات بالمخازن، وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.