البرهان: لا نريد حربًا مع إثيوبيا.. لكن لن نفرط بأرضنا

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، أنهم لا يريدون خوض حرب مع إثيوبيا ولكنهم لن يفرطوا في شبر من أراضيه، مشيرا الى أن استعادة القوات المسلحة للأراضي التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا تمت بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي.جاء ذلك خلال لقاء البرهان بالقيادة العامة الضباط برتبتي اللواء والعميد بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات، وذلك حسب بيان للقوات المسلحة.وقدم البرهان خلال اللقاء تنويرًا عن ما يجري في الحدود الشرقية مع إثيوبيا، قائلا إن السودان لا يريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة من دول الجوار الإقليمي، ولكن لن يفرط في شبر من أراضيه، مشددا على رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض.وأكد البرهان أن ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي في الدولة.وأشاد رئيس مجلس السيادة بجهود القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، كما أشاد بوقفة الشعب السوداني خلف قواته المسلحة في حفظ تراب الوطن.