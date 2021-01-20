إزالة حالة تعدى بطريق الهويس بدمياط

تحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، لإزالة أي حالات تعدي على الأراضى الزراعية.وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدى بطريق الهويس التابع لقرية البساتين مركز كفر البطيخ، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين.