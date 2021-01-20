بريطانيا: سيكون هناك المزيد من الوفيات بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك المزيد من الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19 )، تعليقا على تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد الوفيات بسبب كورونا بلغ 1820 حالة، واقتراب العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة من 100 ألف شخص.ووصف جونسون - في تصريح نقلته صحيفة (ميل أونلاين) - الرقم اليومي للضحايا بأنه "مروع"، قائلا: "بالطبع نفكر في المعاناة التي يمثلها كل واحد من تلك الوفيات لعائلاتهم وأصدقائهم، ويجب أن أخبركم سيكون هناك المزيد في المستقبل لأن ما نراه هو نتيجة ما رأيناه يظهر قبل عيد الميلاد في 18 ديسمبر، لقد كانت ذروة كبيرة جدًا للعدوى، وانتشرت بسرعة كبيرة - ليس فقط في لندن والجنوب الشرقي حيث بدأت - ولكن الآن في جميع أنحاء البلاد تقريبا".وأضاف: "صحيح يبدو أن معدلات الإصابة في البلاد بشكل عام قد تكون الآن في ذروتها أو تسير بشكل متساو، لكنها لا تتساوى بسرعة كبيرة، ويجب أن نحافظ على السيطرة على هذا الأمر والانضباط، ومواصلة مراقبة الإغلاق".وتُظهر بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل ما يقرب من 20 ألف حالة وفاة حتى الآن في الشهر الأول من عام 2021 بالفعل، حيث يمثل رقم اليوم زيادة بنسبة 16 % عن 1243 حالة تم تسجيلها الأسبوع الماضي، كما تم أمس وفاة 1610 أشخاص.وعلى الرغم من تزايد عدد الوفيات في البلاد، أظهرت الإحصاءات أيضًا أن الموجة الثانية في المملكة المتحدة مستمرة في التلاشي نتيجة الإغلاق.. حيث تم تسجيل 38905 إصابات بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض 18 % عن رقم الأربعاء الماضي البالغ فيه عدد الإصابات 47525 حالة.وتتأخر الوفيات بأسابيع قليلة عن الإصابات بسبب الوقت المستغرق بين الإصابة بمرض كوفيد والوفاة، ما يعني أن تأثيرات إغلاق 4 يناير قد لا تظهر في أرقام الوفيات حتى الأسبوع المقبل، ويقول الخبراء إن بريطانيا ستعاني لأيام من "تحطيم الأرقام القياسية" من حيث الوفيات قبل أن تنخفض هذه الأرقام في النهاية.وتأتي الأرقام القاتمة وسط آمال بأن طرح لقاح كوفيد في بريطانيا لا يزال على المسار الصحيح حيث كشفت البيانات الرسمية أن المملكة المتحدة قد أصدرت ما يقرب من 350 ألف جرعة أمس.