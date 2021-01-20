باكستان تهنئ بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة

هنّأ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنصيبه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة.وقال خان في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الأربعاء: "أهنئ الرئيس جو بايدن على حفل التنصيب، وأتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي لبناء شراكة باكستانية-أمريكية أقوى من خلال التجارة والمشاركة الاقتصادية، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين الصحة العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز السلام في المنطقة وخارجها".وأدى جو بايدن، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك الرئيس رقم 46 للبلاد، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية، نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب المقام بمبنى الكونجرس الأمريكي.