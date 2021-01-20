مؤمن نور يبدأ تصوير دوره في مسلسل «النمر» ويستعد لـ«إجازة مفتوحة»

بدأ الفنان الشاب مؤمن نور تصوير دوره في العمل الدرامي الجديد "النمر" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.مؤمن نور وفريق عمل مسلسل "النمر" يتواجدان حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد العمل هناك وبالتحديد داخل احد الاستديوهات التي تم بناؤها خصيصا للمسلسل، على أن تنتقل أسرة العمل خلال أيام لتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية في شوارع القاهرة.مسلسل "النمر" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد رياض، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، هنا الزاهد، ومحمود حافظ، ومحمد مهران، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الله محمود، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب.على جانب أخر تعاقد مؤمن نور على المشارك في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وإخراج محمد حماقي وهو العمل المقرر عرضه بعيدا عن شهر رمضان المبارك.أخر الأعمال الدرامية التي شارك مؤمن نور في بطولتها كانت مسلسل "في يوم وليلة" المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية."في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد رزق أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.