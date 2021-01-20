تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة مكبرة، استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينة والقرى التابعة لمركز كفر البطيخ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 23 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشئون القرى ورؤساء الوحدات القروية بالمركز.