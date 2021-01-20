رئيسا تشيلي والمكسيك يهنئان بايدن على أدائه لليمين الدستورية كرئيس أمريكا

هنأ رئيسا تشيلي سيباستيان بينيرا، والمكسيك لوبيز أوبرادور، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أدائه لليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة رقم 46، معربين عن أمنياتهما له بالتوفيق في مهمته.وقال بينيرا، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اليوم يتولى جو بايدن منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وسيكون لدى إدارته مهمة شفاء روح البلاد وتقوية الصداقة المدنية.. الالتزام بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لا يعترف بحدود. أتمنى للرئيس بايدن التوفيق".أما الرئيس المكسيكي، فأكد أن مواجهة جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي والهجرة ستكون النقاط الرئيسية في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.