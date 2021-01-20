الجيش الليبي يحذر من أي محاولة لانتهاك سيادة أراضينا

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الأربعاء، من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية.وأوضحت القيادة في بيان نشره متحدثها الرسمي اللواء أحمد المسماري، أنه من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار، تبين محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًا أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيران عسكري في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية.