رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:38 م
الراب
الراب
آلاء حسن
طباعة
خلال الفترة الأخيرة؛ حظي الراب شهرة وانتشارا كبيرا بين مختلف فئات المجتمع المصري، وذلك بعد دخوله عالم الإعلانات، وزاد الإقبال عليه ومشاهدته، وخاصة أنه يتم الاستعانة بهم في عدد من الإعلانات.

ويجز هو شاب مصري، من مواليد محافظة الإسكندرية، ابن الـ 23 عاما، ذاع صيته مؤخرا واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، بعد تقديمه لعدد من الأغنيات على طريقة الراب، وأشهرها "باظت خالص"، التي يتم تداولها بشكل كبير وحققت رواجا ملحوظا بين الشباب وغيرهم.

- ما هو الراب؟
يعرف الراب بأنه نوع من أنواع الغناء، يتم فيه ترديد الأغنية بقافية معينة، وهو أيضا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ حتى تتماشى مع القافية دون الالتزام بلحن معين، والمتداول أن بدايته كانت في الولايات المتحدة الأمريكية ببداية السبعينيات، ثم انتشر عالميا في التسعينيات.

ومنذ أواخر التسعينيات، بدأ الراب ينتشر خارج حدود أمريكا، مع ظهور أنواع فرعية جديدة منه، وأصبح يحتل مكانة كبيرة في عدد من الدول الناطقة بالعربية لظهور عدد من مؤيدي وفرق الراب بها، الذين يتغنون بالعربية ولهجاتها المحلية، وكذلك الإنجليزية والفرنسية، ثم بدأ ظهوره في دول المغرب العربي، ودول شرق المتوسط، ومن ثم وصل إلى مصر، وأصبح يحتل مكانة ملحوظة في المشهد الموسيقى العربي، وحتى فترة قريبة كان تمثيله محدودا في وسائل الإعلام، إلى أن بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتطرقه لموضوعات سياسية واجتماعية وغيرها.

- أوجه التشابه بين الراب والشعر القديم
لا يعلم الكثيرون أن الراب أصله عربي، ويتشابه كثيرا مع الشعر العربي القديم، فمنذ بداية الشعر وحتى اليوم؛ تطور بشكل كبير حسب تطور الشعوب العربية والإسلامية، وحسب علاقاتها بالشعوب الأخرى، وظهرت في الشعر فنون جديدة متطورة، من حيث المضمون، الأسلوب واللغة، وكذلك الأوزان والقوافي، بجانب ظهور أنواع عدة كشعر الوصف، الأطلال، السياسي، الصوفي، الاجتماعي والوطني، الموشحات، الغزل العذري، والشعر المعاصر الحديث.

وبالبحث حول خصائص الشعر العربي القديم، نجد تشابها كبيرا بينه وبين الراب، سواء من حيث اللغة العربية البسيطة ذات المعاني الواضحة، والتي يسهل على الغالبية العظمى فهمها، فضلا عن استخدام الأسلوب الساخر في طرح الفكرة، والأساليب البسيطة المفهومة.

وهناك خصائص أخرى تشابه كل من الراب والشعر العربي فيها، كاستخدام الجناس التام ويقصد به "اتفاق الألفاظ في الحروف توافقا تاما، واختلافهم في المعنى"، كما أنه يشترط في الشعر القديم عدة أركان وأبرزهم: الوزن والقافية في مجمل أنماطه، وهذا ما يتطابق تماما مع الراب.

موضوعات متعلقة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر