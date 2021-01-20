«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

خلال الفترة الأخيرة؛ حظي الراب شهرة وانتشارا كبيرا بين مختلف فئات المجتمع المصري، وذلك بعد دخوله عالم الإعلانات، وزاد الإقبال عليه ومشاهدته، وخاصة أنه يتم الاستعانة بهم في عدد من الإعلانات.ويجز هو شاب مصري، من مواليد محافظة الإسكندرية، ابن الـ 23 عاما، ذاع صيته مؤخرا واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، بعد تقديمه لعدد من الأغنيات على طريقة الراب، وأشهرها "باظت خالص"، التي يتم تداولها بشكل كبير وحققت رواجا ملحوظا بين الشباب وغيرهم.- ما هو الراب؟يعرف الراب بأنه نوع من أنواع الغناء، يتم فيه ترديد الأغنية بقافية معينة، وهو أيضا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ حتى تتماشى مع القافية دون الالتزام بلحن معين، والمتداول أن بدايته كانت في الولايات المتحدة الأمريكية ببداية السبعينيات، ثم انتشر عالميا في التسعينيات.ومنذ أواخر التسعينيات، بدأ الراب ينتشر خارج حدود أمريكا، مع ظهور أنواع فرعية جديدة منه، وأصبح يحتل مكانة كبيرة في عدد من الدول الناطقة بالعربية لظهور عدد من مؤيدي وفرق الراب بها، الذين يتغنون بالعربية ولهجاتها المحلية، وكذلك الإنجليزية والفرنسية، ثم بدأ ظهوره في دول المغرب العربي، ودول شرق المتوسط، ومن ثم وصل إلى مصر، وأصبح يحتل مكانة ملحوظة في المشهد الموسيقى العربي، وحتى فترة قريبة كان تمثيله محدودا في وسائل الإعلام، إلى أن بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتطرقه لموضوعات سياسية واجتماعية وغيرها.- أوجه التشابه بين الراب والشعر القديملا يعلم الكثيرون أن الراب أصله عربي، ويتشابه كثيرا مع الشعر العربي القديم، فمنذ بداية الشعر وحتى اليوم؛ تطور بشكل كبير حسب تطور الشعوب العربية والإسلامية، وحسب علاقاتها بالشعوب الأخرى، وظهرت في الشعر فنون جديدة متطورة، من حيث المضمون، الأسلوب واللغة، وكذلك الأوزان والقوافي، بجانب ظهور أنواع عدة كشعر الوصف، الأطلال، السياسي، الصوفي، الاجتماعي والوطني، الموشحات، الغزل العذري، والشعر المعاصر الحديث.وبالبحث حول خصائص الشعر العربي القديم، نجد تشابها كبيرا بينه وبين الراب، سواء من حيث اللغة العربية البسيطة ذات المعاني الواضحة، والتي يسهل على الغالبية العظمى فهمها، فضلا عن استخدام الأسلوب الساخر في طرح الفكرة، والأساليب البسيطة المفهومة.وهناك خصائص أخرى تشابه كل من الراب والشعر العربي فيها، كاستخدام الجناس التام ويقصد به "اتفاق الألفاظ في الحروف توافقا تاما، واختلافهم في المعنى"، كما أنه يشترط في الشعر القديم عدة أركان وأبرزهم: الوزن والقافية في مجمل أنماطه، وهذا ما يتطابق تماما مع الراب.