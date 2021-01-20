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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيد برايس متحدثًا رسميًا جديدًا باسم وزارة الخارجية الأمريكية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:34 م
نيد برايس
نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تعيين نيد برايس متحدثًا رسميا جديدًا باسم الوزارة فور التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال المتحدث الرسمي الجديد باسم الخارجية الأمريكية في أول تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد توليه منصبه الجديد: "يشرفني الانضمام إلى الفريق الرائع في وزارة الخارجية الأمريكية! نتطلع إلى بناء حوار منتظم ومنفتح وصادق لتعزيز سياسة خارجية تخدم الشعب الأمريكي".

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في السياق ذاته انه تم تعيين جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتى اكدت فى تدوينة لها بهذه المناسبة "أتطلع إلى العمل بجانب المتحدث الجديد باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس لإعادة بناء الثقة مع الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام بينما نسعى لتقوية شراكاتنا حول العالم".

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