أمريكا: ترامب وقع على تمديد حماية الخدمات السرية لجميع أبنائه قبل مغادرته

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقّع قبل مغادرته البيت الأبيض مذكرة لتمديد حماية الخدمة السرية الأمريكية لجميع أبنائه لمدة 6 أشهر.وأوضحت الشبكة أنها نقلت هذا النبأ عن مسؤول أمريكي كبير ولكنها لم تتطرق إلى اسمه.يُشار إلى أنه عادةً ما تنطبق الحماية على الأطفال حتى سن 16 عاما، ولكن بعد توقيع ترامب على المذكرة ستكون الخدمة السرية الأمريكية قادرة على توفير الحماية لجميع أطفاله.