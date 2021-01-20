إحالة متهم بترويج مخدر الماريجونا ببدر للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بإحالة المتهم بحيازة نصف كيلو من مخدر الماريجوانا داخل سيارته بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة إن المتهم "تامر. ح" مسجل في عدد من قضايا ترويج المخدرات، عثر بحوزته على كمية من مخدر الماريجوانا بقصد ترويجه على الشباب بمدينتي الشروق وبدر بقصد الاتجار والترويح والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بتمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر من القبض على شخص بحوزته لفافة كبيرة الحجم لمخدر (الماريجوانا) وزنت ٥٠٠ جرامًا مبلغ مالي، هاتف محمول- أثناء استقلاله سيارة بمدينة بدر وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.‏