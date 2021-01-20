الشريف يكرم الثلاثة أطفال المكفوفين حافظي القرآن بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الأطفال الثلاث المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم وهم؛ محمد وفارس وملك، وأهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، تشجيعا لهم على مواصلة النجاح والتقدم، لافتًا إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم لهم.وخلال تكريمهم؛ أعرب الشريف عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاث، مقدما الشكر إلى والديهم على الجهد الذي المبذول معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لنا ولمحافظة الإسكندرية.وأكد الشريف علي أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.