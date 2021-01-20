براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب فنيين إنتاج لإحدى الشركات بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة لفنيين إنتاج، وذلك بإحدى شركات صناعة الحلويات والشيكولاتة الشهيرة بالقليوبية، وبراتب يتراوح من 1750جنيه، إلى 2000 جنيه.على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01020442777، أو التوجه لمقر الشركة في إسكان الشباب، العبور، القليوبية، قطعة 11ج11د، بلوك 27006.