سيدة تتهم جارها بالتحرش بطفلها في السلام

أمرت نيابة السلام بحجز متهم بالتحرش بطفل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات الأولية بأن ربة منزل اتهمت جارها عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالتحرش بطفلها ومحاولة استدراجه أكثر من مرة داخل محل سكنه، فيما أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل بالتحرش بطفلها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق‏.