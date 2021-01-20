جونسون يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسا لأمريكا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس، بمناسبة تنصيبهما اليوم.وقال جونسون، في تصريحات نقلتها ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، "إن نقل السلطة تعد خطوة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بعد فترة صعبة، وهي لحظة كبيرة بالنسبة لنا ولأمريكا"، لافتا إلى أن البلدين لديهما "أجندة مشتركة رائعة".وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.