فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

أمرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتحقيق فى إحدى الشكاوى الواردة، بشأن وجود حيوانات مفترسة بأرض السيرك بشارع ١٠٩ بمدينة رأس البر، وقيام المنتفعين بالسيرك بذبح الحيوانات لإطعام الحيوانات المفترسة هنالك، وبحث الموقف الخاص بذلك الموقع.وتم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة دمياط برئاسة محمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، قامت بالتوجه إلى موقع الشكوى بمرافقة فريق من مديرية الطب البيطرى والوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب.وعقب الانتهاء من التحقيقات ومراجعة الإجراءات المُتخذة مسبقًا تبين للجنة أنه تم فسخ التعاقد مع المنتفع بالموقع، نظرًا لعدم سداده مستحقات الدولة، إلا أنه قام بالتعدى مرة أخرى على الأرض وغلق الممر المجاور واستغلاله كحظيرة للحيوانات المفترسة.وبناءً عليه، تم تنفيذ الإزالة حيال هذه الغرف التى كان يقوم المتعاقد السابق باستخدام إحداها كمجزر لذبح الحيوانات، وتحرير محضر بقسم شرطة رأس البر ضده، كما تم نقل الحيوانات المفترسة بمعرفته لفتح الممر المجاور للموقع.