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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليابان يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسًا لأمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:45 م
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد
أ ش أ
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هنأ رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تنصيبه، اليوم الأربعاء، كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.

وقال رئيس الوزراء الياباني، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "تهانينا للرئيس الأمريكي جو بايدن ولنائبته كامالا هاريس على تنصيبهما، اليابان والولايات المتحدة حليفتان مرتبطتان بقوة بالروابط والقيم العالمية المشتركة".

وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.

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