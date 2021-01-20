في عيد ميلادها.. أنغام توجه رسالة لحمزة نمرة

هنأت الفنانة أنغام المطرب حمزة نمرة على ألبومه الجديد مواليد 80 وتحديدا أغنية "فاضي شوية"، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.وكتبت أنغام: "‏بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ ‎حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته ‎فاضي شوية وقولوا له ‎مبروك ‎أنغام".والأغنية هي خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه منذ 16 ديسمبر الماضى، وهي من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.