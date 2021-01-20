في عيد ميلادها.. أنغام توجه رسالة لحمزة نمرة
الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:18 م
محمد مجديطباعة
هنأت الفنانة أنغام المطرب حمزة نمرة على ألبومه الجديد مواليد 80 وتحديدا أغنية "فاضي شوية"، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.
وكتبت أنغام: "بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته فاضي شوية وقولوا له مبروك أنغام".
والأغنية هي خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه منذ 16 ديسمبر الماضى، وهي من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.
وكتبت أنغام: "بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته فاضي شوية وقولوا له مبروك أنغام".
والأغنية هي خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه منذ 16 ديسمبر الماضى، وهي من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.