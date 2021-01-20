سيدة في دعوى خلع: «حماتي طلع عندها صرع»

‏تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها "على. م" تطالب فيها بخلعه بسبب إصابة حماتها بالصرع.وقالت "إيمان. ا"، في دعواها رقم ٤٧٦٦ لسنة ٢٠٢١: "لم يمر على زواجي سوى سنة واحدة وأثمر عن إنجاب طفلي أحمد، فكنت أحلم بحياة هادئة مستقرة مثل باقي صديقاتي، لكن زوجي خدعني ولم يخبرني عن حقيقة مرض والدته قبل زواجنا".وأضافت الزوجة: "قبل إتمام مراسم الزواج اتفق زوجي مع والدى على الاستقرار في منزله بمدينة بدر وسوف تعيش معانا والدته مبررا بأنه سيتركني وقت كثير ولا يجوز تركى بمفردي فلم أعترض ورحبت بالفكرة وتمت زيجتنا".واستكملت: "بعد زواجنا مباشرا اكتشفت مرض والدته بالصرع، وإصابتها بصراخ متواصل طوال الليل، بالإضافة إلى تعرضها للتشنجات المستمرة وعدم استطاعتها السيطرة على نفسها في دخول الحمام، طلب منى زوجي تحملها حتى تتحسن أحوالها، لكن ازداد الأمر سوءا بعد ولاده طفلي".