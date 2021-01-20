رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:11 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل طفلتها عمدًا عقب ضربها عدة صفعات قوية وارتطام رأسها بالحائط فسقطت جثة هامدة، بسبب سقوط قطعة من الكيك على الأرض.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، واستدعاء والد الطفلة لسؤاله عن الواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول والواقعة.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من مفتش الصحة، بشكه بوجود شبهة جنائية فى وفاة طفلة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة الطفلة "رحمة.ع.ع"، 12 سنة، وترتدى كامل ملابسها، ووجود أثار كدمات بالوجه.

وبسؤال والدتها "ن.م.ح"، ربة منزل، قررت أنها تناولت وجبة من الكيك بصحبة طفلتها المتوفية وشقيقتها الأخرى وأصيبت بحالة إعياء وتوفت، وكشفت التحريات أن رواية الأم لم تتوافق مع شكوك مفتش الصحة أو مناظرة الجثة التى أثبتت وجود أثار اعتداء على الضحية.

وبتطوير مناقشة الأم وتضييق الخناق عليها، اعترفت بتعديها على الطفلة بالصفع وخبط رأسها بالحائط بعد أن أسقطت قطعة من الكيك على الأرض، مؤكدة أنها لم تقصد قتل ابنتها، ولكن كانت تحاول تأديبها ولكنها أصيبت بنوبة ترجيع وفشلت محاولة إنقاذها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

الصور

image description

إزالة حالة تعدى بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر