بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل طفلتها عمدًا عقب ضربها عدة صفعات قوية وارتطام رأسها بالحائط فسقطت جثة هامدة، بسبب سقوط قطعة من الكيك على الأرض.وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، واستدعاء والد الطفلة لسؤاله عن الواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول والواقعة.تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من مفتش الصحة، بشكه بوجود شبهة جنائية فى وفاة طفلة.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة الطفلة "رحمة.ع.ع"، 12 سنة، وترتدى كامل ملابسها، ووجود أثار كدمات بالوجه.وبسؤال والدتها "ن.م.ح"، ربة منزل، قررت أنها تناولت وجبة من الكيك بصحبة طفلتها المتوفية وشقيقتها الأخرى وأصيبت بحالة إعياء وتوفت، وكشفت التحريات أن رواية الأم لم تتوافق مع شكوك مفتش الصحة أو مناظرة الجثة التى أثبتت وجود أثار اعتداء على الضحية.وبتطوير مناقشة الأم وتضييق الخناق عليها، اعترفت بتعديها على الطفلة بالصفع وخبط رأسها بالحائط بعد أن أسقطت قطعة من الكيك على الأرض، مؤكدة أنها لم تقصد قتل ابنتها، ولكن كانت تحاول تأديبها ولكنها أصيبت بنوبة ترجيع وفشلت محاولة إنقاذها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.