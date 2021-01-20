15.3 مليون جنيه إجمالي حصيلة البيع للمزادات بجمارك دمياط خلال 2020

قامت الإدارة العامة المهمل والبيوع بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر خلال شهر ديسمبر 2020 ببيع عدد 41 لوطا عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية لأصناف أثاث ورولات لدائن وحاويات فارغة وخلافه بمبلغ 13 مليونا و112 ألف و774 جنيها، وكذلك عدد 7 لوطات بالبيع المباشر لأصناف كمون وموز وخلافه بمبلغ 2 مليون و209 آلاف و490 جنيها خلال نفس الشهر، ليصبح إجمالي اللوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر الماضي عدد 48 لوط بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون و322 ألف و264 جنيها.على جانب آخر وخلال جلسة المزاد العلني المحدودة للبيع المباشر التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، تم بيع عدد 2 لوط عبارة عن تفاح بوزن 24.783 طن وبرميل زيت تزييت بوزن 220 كيلوجرام بمبلغ 237 ألف و859 جنيه.