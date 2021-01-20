«رجال الأعمال» تناقش خطة الإسكان لتدشين 3 مدن جديدة

تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة فتح الله فوزي، ندوة الأربعاء المقبل بحضور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.تناقش الندوة أونلاين خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف الدولة لتدشين 3 مدن عمرانية جديدة ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.