«طب الأزهر» بدمياط تستقبل فريق ضمان الجودة (صور)

استقبلت كلية طب بنين الأزهر بدمياط، الأربعاء، فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد.كان في استقبال فريق الجودة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود ميدان، عميد كلية الطب بنين بدمياط، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات بدمياط، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط.وأكد نائب رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر حريصة على دعم العملية التعليمية وتطويرها بما يتفق ومعايير الجودة؛ للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًّا وخارجيًّا، مضيفًا أن الجامعة لا تألوا جهدًا في دعم المجتمع والنهوض والارتقاء به من خلال جهود مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية التي قامت بها الجامعة؛ خدمة للمجتمع في المناطق الأكثر احتياجًا خلال جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى توفير جميع أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة؛ للحصول على الاعتماد، ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم.أشار الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، إلى أن كلية طب بنين دمياط حريصة دائمًا على تقديم خدمات طبية وبرامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب الحرص على رفع كفاءة جميع منتسبيها وخريجيها؛ ليكونوا مؤهلين للعمل محليًّا وعالميًّا والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، موضحًا أن الزيارة تأتي في إطار استيفاء الكلية جميع المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء؛ حيث سيطلع الوفد على جميع أنشطة الكلية المختلفة؛ سواء الطلابية أو المجتمعية؛ للوقوف على تقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية داخل الكلية.