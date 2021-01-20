التفاصيل الكاملة لخلافات بهاء سلطان ونصر محروس

شهد الوسط الفني حالة من الجدل الشديدة، اليوم بعدما ظهر الثنائي بهاء سلطان والمنتج نصر محروس في الاستديو الخاص به، خلال تسجيل الأول لعمل غنائي جديد وذلك وسط حالة جدل كبيرة بين الجمهور الذي تخيل أن هناك صلح حدث بين الطرفين.بداية الواقعة كانت عندما ظهر بهاء بجانب محروس في عدة صور أظهرت حالة احتفال كبيرة بينهما بوجود "تورتة" احتفالا بالعودة للتعاون مرة أخرى.تواصلت "الدستور" مع المحامي الخاص ببهاء سلطان "يوسف ابراهيم " والذي أكد أن بهاء سلطان ينفذ حكم القضاء ليس إلا والذي يلزمه بتسجيل 4 أغنيات مع نصر محروس وليس صلحا إلا أنه تم بشكل محترم بين الطرفين.وتابع أنه بتسجيل بهاء للأربع أغنيات تكون انتهت الأزمة التي وقعت في السنوات الماضية، وذلك بعدما طالب محروس بتسجيلها.وتعرض بهاء سلطان لحالة تجميد طويلة من قبل نصر محروس بسبب الشرط الجزائي الذي كان بالملايين في عقده إلا أنه خرج عن صمته وظهر ليلة رأس السنة، مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، وطالبت خلالها بإنهاء المشكلة القائمة بينه وبين نصر محروس، وبسببها توقف الأول عن تقديم أى أعمال غنائية منذ عام 2014.ومع وجود صدى واسع بين الجمهور فيما استجاب نصر لطلب إسعاد وأكد أنه سيقوم بمناقشة الأمر معه، لكن الشرط الجزائي هو ما أوقف الموضوع لفترة قبل أن يلجأ للقضاء.وحكمت المحكمة بعد وصول المشكلة بين الثنائي لها، بتقديم سلطان لآخر 4 أغنيات لمحروس ليصبح حرا بعد ذلك، وهو ما جعل سلطان يعلن عن ذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا: "إنه أصبح حر ومشكلته مع محروس قد تم حلها بشكل نهائي".