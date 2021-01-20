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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

زوجة بايدن تهديه «قُبلة» عقب حلف اليمين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:59 م
زوجة بايدن
زوجة بايدن
إسلام جمال
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حرصت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جون بايدن، على تقبيل زوجها أمام الجموع خلال حفل تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

لم تتمالك زوجة الرئيس جون بايدن نفسها، فبمجرد حلف القسم خلال حفل التنصيب، قبلته كأحد أنواع التهنئة بفوزه بالانتخابات الأمريكية على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوافد المشاركون في حفل تنصيب بايدن إلى مبنى الكاتبيتول، كما حضر التنصيب الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون برفقة زوجاتهم، بالإضافة إلى القضاة.

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