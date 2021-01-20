محمد شبانة يعلق على أزمة تجديد اشتراك علاج الصحفيين









علّق محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أزمة تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، مؤكدًا أن قرار التعاقد مع شركة "فوري" صادر بقرار من مجلس النقابة بشبه إجماع عدا عضو واحد اقترح آلية بديلة، ولم يرفض المبدأ في حد ذاته، وذلك قبل تحديد موعد فتح الاشتراك بالعلاج في إطار خطة المجلس للتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني، ومع تزايد حجم إقبال الزملاء على اشتراكات العلاج، اتخذ القرار بتفعيل الخدمة في أقرب وقت ممكن لحماية أرواح الجماعة الصحفية.وقال شبانة، في تصريحات الأربعاء: "الغرض من تفعيل خدمة فوري الحفاظ على الزملاء وليس كما يردد البعض بشأن محاولتي إغلاق النقابة في وجه الأعضاء، خاصة أن مجمع الخدمات الحكومي يعمل بشكل يومي، ويتردد عليه الزملاء دون وجود أي أزمات، وعلى الرغم من ذلك تحملت هجوم الزملاء في سبيل اتمام الأمر بالشكل الذي يضمن الحفاظ على صحتهم فضميري لا يتحمل إصابة شخص واحد بالفيروس".أضاف: "السبب الرئيسي في تأخر تفعيل السداد من خلال (فوري) يرجع للإجراءات المتبعة بالشركة، حيث استغرق الأمر 4 أيام عمل لبرمجة الخدمة فقط، فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، فهناك أمور تقنية يجب أن يتم الانتهاء منها للحفاظ على أموال الزملاء، فضلًا عن الوقت المستغرق بسبب أعياد الميلاد المجيد، فلم نطلب من الزملاء سوى الصبر لمدة أسبوع، فقط، حفاظًا على صحتهم، لكنني في النهاية أقدر مخاوف الزملاء من الإصابة بالفيروس المستجد".وتابع "باستطاعتي فتح أبواب النقابة أمام الجميع للاشتراك في العلاج وليصاب مَن يصاب من الزملاء، فليس لي أي مصلحة في تعطيل مصالح الزملاء، أو إغلاق المبنى، على العكس تمامًا كنت أسعى قبل أزمة فيروس كورونا لتطوير الكافيتريا، وافتتاح قسم للأطفال داخلها، لتكون النقابة ملتقى لجميع الزملاء وأسرهم وحصلت بالفعل على قرارات من المجلس بشأن بعض أمور التطوير، لكن جاءت الجائحة لتعطل جميع الأمور".