84 وظيفة جديدة بمحطة تسمين الدواجن والمجزر الآلي بالمطاهرة الشرقية بالمنيا





أعلنت هيئة تنمية الصعيد بديوان عام محافظة المنيا، عن توفير 84 وظيفة جديدة سواء عن طريق الندب من الجهات الحكومية أو التعاقد مع غير العاملين بالجهاز الحكومي، استعدادا لبدء تشغيل محطة تسمين الدواجن والمجزر الآلي التابعين للمحافظة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة الشرقية بالمنيا لتوفير احتياجات المواطنين من لحوم الدواجن ومصنعاتها بمنتجات تحقق اشتراطات الجودة وسلامة الغذاء تحت إدارة شركة أتحاد الأطباء البيطريين شركة مساهمة مصرية.وأوضحت الهيئة، أن التخصصات المطلوبة هي: أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وفنيين صيانة كهرباء وميكانيكا وعمال عنابر وحارسي أمن ومراقبي جودة ومشرف جودة وجزارين وملاحظ عمال وعمال تفريغ وعاملات بالخط الداخلي بالمجزر وعاملات خبرة بمجال مصنعات الدواجن ومندوبين بيع وبائعين وبائعات منافذ ويشترط الخبرة السابقة في التخصصات المطلوبة.وأشارت هيئة تنمية الصعيد، إلى أن الأوراق المطلوبة هي صورة البطاقة الشخصية وصورة المؤهل الدراسي وصورة شهادة الخدمة العسكرية وصورة شهادات الخبرة أن وجد وتقدم الطلبات لوظائف الأطباء والمهندسين والزراعيين بمكتب هيئة تنمية الصعيد بديوان عام محافظة المنيا بينما تقدم طلبات باقي التخصصات من العاملين بالمقر الإداري لشركة أتحاد الأطباء البيطريين بعنوانه 38 شارع الخلفاء المتقاطع مع شارع العبور بجوار بجوار جمعية نصر أكتوبر بمنطقة أرض سلطان بحي شمال مدينة المنيا وآخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء 27 يناير الجاري.