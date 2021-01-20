تسليم حسابات تويتر الرئاسية الأمريكية الرسمية إلى إدارة بايدن









سلّم جو بايدن، الرئيس الأمريكي الـ46 حسابات تويتر الرئاسية الأمريكية الرسمية إلى إدارته، وكذلك تسلمت كامالا هاريس نائب الرئيس حسابها الرسمي من تويتر، مساء اليوم الأربعاء.وعرض الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الآن صورا لجو بايدن وتغريدته الأولى، التي تعهد فيها "بمباشرة عمل جريء وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية"، في إشارة إلى الجائحة.وينتمي حساب نائب الرئيس الآن إلى كامالا هاريس، ويعرض صورها.وتسيطر الإدارة الجديدة أيضا على الحساب الرسمي للبيت الأبيض.