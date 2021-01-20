4332 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان









سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 4 آلاف و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 264 ألفا و647 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وذكرت الوزارة- في بيان لها- أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات؛ جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2084 حالة، في حين يوجد 855 شخصا في وحدات العناية المركزة، منهم 276 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و299 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.