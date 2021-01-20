ارتداها خلال حفل تنصيبه رئيسا.. ما هي مواصفات كمامة بايدن الزرقاء؟

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء، مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.وتوافد المشاركين في حفل تنصيب بايدن إلى مبنى الكابيتول، كما حضر التنصيب الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون برفقة زوجاتهم، بالإضافة إلى القضاة.وحرص الرئيس بايدن على ارتداء الكمامة، والتي اختيرت بعناية فوفقًا لما ذكره ديلي ميل البريطاني، فكمامة بايدان من القماش من ثلاث طبقات.واختار اللون الأزرق الغامق للكمامة من أجل تميزه عن الباقين، فيما ارتدت زوجته كمامة من نفس الخامة ولكن ذات لون لبنى.ويأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بمشاركة ألف ضيف فقط، فيما أصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869 يغيب عن حفل تنصيب خليفته.