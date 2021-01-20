وزير مالية فرنسا: دعم الصناعات الجوية أولوية مطلقة









قال وزير مالية فرنسا برونو لو مير، الأربعاء، إن دعم الصناعات الجوية في فرنسا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة الفرنسية، باعتبارها واحدة من أفضل القطاعات الاقتصادية أداء وقادرة على النجاح في القرن الحادي والعشرين بدعم من الدولة.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لومير يعتزم زيارة مقر رئاسة شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية يوم الجمعة المقبل.يذكر أن فرنسا تعتبر مساهما رئيسيا في مجموعة أيرباص للصناعات الجوية، التي تساهم فيها أيضا ألمانيا وعدد من الدول والشركات الأوروبية الأخرى.كما تمتلك فرنسا شركة إيداس داسو للصناعات الجوية العسكرية التي تنتج الطائرات المقاتلة رافال وميراج.ويمثل الدعم الحكومي لشركة إيرباص مصدر نزاع تجاريا مستمرا مع الولايات المتحدة حيث فرضت في عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنويا بسبب دعم إيرباص، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة 4 مليارات دولار على السلع الأمريكية، بسبب الدعم الحكومي الأمريكي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج.