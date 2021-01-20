بايدن: لا أملك رفاهية إهدار الوقت فى ظل الأزمات الحالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يملك رفاهية إهدار الوقت في ظل الأزمات التي تواجهها بلاده.وأضاف بايدن- في أول تغريدة له بصفته رئيسا للولايات المتحدة- "ليس هناك وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها، لهذا السبب، سأتوجه مباشرة إلى المكتب البيضاوي لأبدأ العمل في تقديم إجراءات جريئة لصالح العائلات الأمريكية".