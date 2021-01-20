انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»









انطلق منذ قليل، معرض مونوجرافيا للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس "أونلاين"؛ تطبيقا منها لمبادرة وزارة الثقافة لبث عروض فنية ومعارض تشكيلية من قنوات إلكترونية فى مواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.ويأتى المعرض بموضوع يساعد المتلقى لإيجاد توازن عقلى واسترخاء نفسى ليكون وسيلة لمواجهة التأثير الحالى لضغوط الاستمرار بأخذ الاحتياطات الاحترازية من تباعد اجتماعى وعزل منزلى، كما تتميز أعمال الفنانة الدكتورة وفاء ياديس، بالمزج بين علوم وأدوات الفن التشكيلى من لون وخط مع تطبيقات علوم الميتافيزيقا التى تخصصت بها الفنانة وحصلت فيها من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية على درجة الدكتوراه.تأخذ أعمال الفنانة وفاء ياديس طابع فنون الجرافيك المتمثلة فى حدة الخطوط ووضوح العنصر الفنى مع امتزاج أكثر من تأثير مساحى لتشكيل معادلة فنية أضافت إليها الدكتورة وفاء ياديس تطبيقات متوافقة معها، من علوم الميتافيزيقا لتكون أعمال فنية منظومة من خطوط ومجموعة لونية تأخذ عقل ومدارك المتلقى، إلى حالة من الثبات والتوازن النفسى يمكنه من تخفيف الضغوط الحياتية، مما يسهم فى رفع معدل المناعة فى الجسم لمواجهة الفيروس للكبار والصغار.ومن فعاليات المعرض استقبال الفنانة الدكتورة وفاء ياديس لأعمال فن تشكيلى للأطفال من سن 6 سنوات وحتى 12 سنة فى مبادرة معارض صغيرة أونلاين التى أطلقتها الفنانة منذ أيام، وتستمر فعاليات المعرض يوميا حتى يوم 12 فبراير المقبل، كما يستمر تلقى أعمال الأطفال حتى آخر فبراير المقبل فى تفاعل مباشر مع الفنانة أونلاين يوميا.