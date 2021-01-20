«محلية أسوان» تعلن قطع مياه الشرب وسط المدينة بالكامل.. الجمعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انقطاع مياه الشرب في وسط المدينة بالكامل ومناطق شرق البندر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، نظرًا لقيام شركة المقاولات، بإجراء عملية إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش النيل من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان الرياضى مع الربط بالمحابس الجديدة، بالإضافة إلى عملية أعمال تنفيذ خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى.وأوضح المجلس، أن أعمال الإحلال والتجديد، سيترتب عليها إيقاف محطة مياه جبل تقوق وكذلك محطة فريال، وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل "عباس فريد-الكورنيش وحتى أطلس".كما أنه سيتم قطع المياه في تلك المناطق أيضًا: "شرق البندر بالكامل، والشيخ هارون وخور المحمودية والمسلة ومنطقة النفق ومنشية النوبة ومنطقة صالح حرب والكسارة والناصرية وما حولها".