للشباب حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بدمياط الجديدة

علنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة، وذلك بأحد مصانع الألبان بدمياط الجديدة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 35 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط صناعي، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01286307734، والتواصل مع المدير المسئول منى زايد أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة.