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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الصدر ويتابع الاعمال الجارية للتطوير ورفع الكفاءة

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصدر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:26 م
جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم، يرافقه الدكتور ماهر شوقى مدير الطب العلاجى بالمديرية، الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الصدر بقسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى عيادة استقبال الحالات المشتبهة بفيروس كورونا، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وأكد على الاهتمام بتدريب كافة أعضاء الفريق الطبى.

كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة المصرية لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وتفقد "أبو هاشم" أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، ومراحل التشطيبات، وتم التأكد من التوسعات في عدد الأسرة بها، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، والتشطيبات بالشكل الجمالي المطلوب، لدخول الأقسام الطبية الخدمة، لصالح المرضي بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

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