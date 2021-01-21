سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021





وتلقت أسعار الذهب عالميًا دعمًا قويًا، بعدما شهد المعدن الأصفر عمليات شراء مكثفة من المستثمرين مع اقتراب حزمة "التحفيز الكبير" التي وعد الرئيس الأمريكي المنخب جو بايدن بصرفها والتي تصل إلى 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تراجع الدولار.

ويعرض " الدستور " للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021، وأسعار الذهب تشمل (سعر الجنيه الذهب اليوم - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18).

سعر الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 في مصر





وشهد عيار الذهب 21، الاكثر مبيعًا، ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين ليسجل 807 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار تعاملات أمس المسائية والتي سجلت نحو 805 جنيهًا غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية وبلغ سعره 923 جنيهًا، وهو العيار الأعلى في مصر.2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات، ليبلغ سعره نحو 807 جنيهات، ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعه ليبلغ سعره نحو 693 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن بسوق الذهب.4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 في مصروسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21-1-2021، ليبلغ سعره نحو 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الاكثر انتشار.