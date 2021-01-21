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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

الخميس 21/يناير/2021 - 07:40 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، عن أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021، على نحو طفيف بعد قفزة كبيرة بفعل الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021


وتلقت أسعار الذهب عالميًا دعمًا قويًا، بعدما شهد المعدن الأصفر عمليات شراء مكثفة من المستثمرين مع اقتراب حزمة "التحفيز الكبير" التي وعد الرئيس الأمريكي المنخب جو بايدن بصرفها والتي تصل إلى 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تراجع الدولار.

ويعرض "الدستور" للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021، وأسعار الذهب تشمل (سعر الجنيه الذهب اليوم - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18).

سعر الذهب عيار 21

وشهد عيار الذهب 21، الاكثر مبيعًا، ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين ليسجل 807 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار تعاملات أمس المسائية والتي سجلت نحو 805 جنيهًا غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 في مصر


1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية وبلغ سعره 923 جنيهًا، وهو العيار الأعلى في مصر.

2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات، ليبلغ سعره نحو 807 جنيهات، ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.

3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعه ليبلغ سعره نحو 693 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21-1-2021، ليبلغ سعره نحو 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الاكثر انتشار.

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