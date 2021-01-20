مهنئا بايدن.. ماكرون: اليوم الأكثر أهمية للأمريكيين

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الأمريكيين بتنصيب الرئيس جو بايدن، مرحبا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.وقال ماكرون، تعليقا على استيلام بايدن السلطة رسميا: "إنه اليوم الأكثر أهمية للأمريكيين"، وفقا لقناة العربية.أصبح جو بايدن، قبل قليل، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ عمله رسميا في البيت الأبيض، بعد أدائه اليمين الدستورية.وقال بايدن، في حفل تنصيبه: "إنه يوم أمريكا والديمقراطية، وتحقيق رغبة الشعب وتنفيذها"، مؤكدا: "اليوم الديمقراطية انتصرت".وتابع: "نجتمع كأمة واحدة غير مقسمين للقيام بتسليم السلطة السلمي كما فعلنا لأكثر من قرنين".